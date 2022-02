Italia-Macedonia, restyling Barbera: nuovi ledwall, skybox e spogliatoi rinnovati

In vista di Italia-Macedonia, match valevole per i playoff qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar, prosegue il restyling del Renzo Barbera. Nuovi maxischermi, postazioni skybox e spogliatoi di ultima generazione: solo alcuni degli interventi

Mediagol ⚽️

Il "Renzo Barbera" si rifà il look in vista dell'importante impegno che attende l'Italia di Roberto Mancini contro la Macedonia del Nord. A riportarlo l'edizione di Palermo del quotidiano nazionale "La Repubblica". La gara, valevole per i playoff di qualificazione ai prossimi Mondiali, che si disputeranno in Qatar nel novembre 2022, è in programma il prossimo 24 marzo proprio nel capoluogo siciliano.

Gli interventi di restyling a spese del club del presidente, Dario Mirri e della Regione Sicilia comprendono due maxischermi installati nelle curve (quello della Nord ha già debuttano lo scorso sabato nel match contro la Turris) e i nuovi skybox al posto delle vecchie postazioni di commento. Per questi ultimi serviranno circa 10 giorni di tempo. Avviati invece ieri i lavori che riguardano la ristrutturazione della tribuna. Riammodernati anche gli spogliatoi, più confortevoli ed in linea con gli standard attualmente vigenti a livello internazionale. Restano da sistemare i servizi igienici per gli spettatori, apparsi in pessime condizioni. "Il rebus però è quello dei tornelli: funzionano, ma non sono ancora aggiornati per leggere i codici dei biglietti", scrive il noto quotidiano.

Tutto pronto, o quasi, per la Nazionale italiana, Campione d'Europa, con il ct Roberto Mancini che in comunione con la FIGC hanno scelto proprio Palermo quale teatro destinato alla sfida clou dei playoff verso i prossimi Mondiali di Quatar 2022. L'Italia si allenerà al campo militare di Boccadifalco "Tenente Onorato" - ex sede di allenamento del vecchio Palermo prima del fallimento - successivamente la selezione azzurra effettuerà la rifinitura al Barbera.