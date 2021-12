Italia-Macedonia, in arrivo fondi per il “Renzo Barbera”: stanziati 200mila euro

Senza gli interventi richiesti dalla Figc, lo stadio, non potrebbe ospitare la sfida tra Italia e Macedonia del Nord

Mediagol (gm) ⚽️

Saranno stanziati 200 mila euro per lavori di manutenzione sulla tribuna del "Renzo Barbera": lo prevede il testo recentemente approvato a Sala d'Ercole. L'impianto sportivo del capoluogo siciliano, infatti, figura nella variazioni di bilancio varate dall'Assemblea Regionale Siciliana. Senza gli interventi richiesti dalla Figc, lo stadio, non potrebbe ospitare la sfida tra Italia e Macedonia del Nord valida come semifinale degli spareggi mondiali del Qatar, in programma il prossimo 24 marzo.

Ad illustrare la norma in aula, come riportato da "Siciliaopinione", è stato l’assessore all’Economia e vicepresidente della Regione, Gaetano Armao: “La Figc ha deciso di proporre Palermo come sede della partita, che determinerà ovviamente un ritorno significativo per Palermo e per l’intera regione. Ma gli standard internazionali impongono alcuni lavori di manutenzione straordinaria sulla tribuna”.

“Il dipartimento bilancio - sottolinea Armao - ha trovato le risorse per finanziare questi lavori, il cui importo ammonta a circa 200 mila euro. I lavori in questione li faremo noi (la Regione, ndr.) attraverso il nostro dipartimento tecnico; con il Comune di Palermo c’è già un’intesa in tal senso. Con questo impegno, risponderemo alle richieste della Figc per andare avanti con l’evento. É evidente che dobbiamo cercare di tenerla qui questa partita, sarebbe importante per la Sicilia e per la città di Palermo”.