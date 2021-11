Irlanda del Nord-Italia, tifosi del Palermo a Belfast: fan rosanero per gli azzurri

A Belfast nel corso della gara tra Irlanda del Nord e Italia sono stati avvistati due tifosi coi colori rosanero

Situazione estremamente complicata a Belfast dove l'Italia sta pareggiando contro l'Irlanda del Nord e in questo momento sarebbe costretta agli spareggi per cercare di staccare il pass per Qatar 2022. Per sostenere gli azzurri sono volati a Belfast circa 500 tifosi italiani, con l'obiettivo di supportare nel migliore dei modi i ragazzi di Mancini che si giocano tutto in questi 90 minuti. Nelle precedenti sfide i tifosi del Palermo hanno sempre dimostrato di tenere fortemente alla maglia azzurra, rendendosi spesso protagonisti sugli spalti.