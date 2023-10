Insigne: “Siamo un gruppo forte. Gol? Ho un obiettivo. Mio messaggio ai tifosi”

"Sto benissimo". Lo ha detto Roberto Insigne, intervistato ai microfoni di "Casa Palermo", in onda su "Radio Time". Diversi i temi trattati dall'attaccante del Palermo: dagli obiettivi personali e non in vista del proseguo del campionato, al suo rapporto con i tifosi. Ma non solo... "Gol a giro? Grazie a mio fratello, non a me. Obiettivo gol? Spero di farne di più rispetto all’anno scorso. Mi interessa avere continuità per la squadra. Da inizio anno abbiamo un obiettivo, pensiamo partita per partita e siamo contenti. È ancora presto per parlarne. Speriamo di continuare così", ha proseguito il numero 11 rosanero.