Incendi, evacuato ex convento a Petralia Sottana: ha ospitato il ritiro del Palermo

E' allarme incendi in Sicilia, le Madonie stanno bruciando. Ed è stata evacuata la struttura che ha ospitato il Palermo a Petralia Sottana

Lunga notte di incendi in provincia di Palermo e nella Madonie. L'ex convento dei Padri Riformati, a Petralia Sottana, è stato evacuato nelle ultime ore. La struttura che ha accolto per ben due anni il Palermo per il ritiro pre-campionato, e che adesso ospita gli uffici dell'Asp e una Rsa, è stata minacciata da un nuovo incendio. Gli ospiti della Rsa sono stati portati in altre strutture della zona.