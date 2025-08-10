mediagol palermo Il trofeo non piace agli inglesi, ironia per la “teiera” o “piatto per il riso” vinto dal Manchester City a Palermo

Anglo-Palermitan Trophy

Il City vince a Palermo, ma il trofeo “sembra un piatto” e scatena l’ironia inglese.
Il 9 agosto allo stadio Renzo Barbera è andata in scena una sfida di lusso: PalermoManchester City, valida per l’Anglo-Palermitan Trophy. Una partita dal sapore internazionale che ha portato in Sicilia i campioni d’Inghilterra, tra applausi, curiosità e un clima di festa sugli spalti.

Ma sui social il trofeo alzato con orgoglio dal capitano del City, una targa circolare lucida, é stato oggetto di ironia sui canali ufficiali del Manchester City.

Sui social, i commenti si sono moltiplicati in poche ore, con battute di ogni tipo da parte dei tifosi:

  • “That’s a plate to put rice”

  • “Quale tazza da tè Tetley”

  • “Am not also proud of the trophy as a City Fan”

  • “Che tipo di trofeo è?”

  •  “Terrible looking trophy… the organizers must be into iron condemn”

  • “Piatto”

    • Tra chi lo ha ribattezzato “la teiera”, chi “il piatto per il riso” e chi lo ha paragonato al servizio buono della nonna, il trofeo dell’Anglo-Palermitan Trophy è diventato subito un meme internazionale.

     

    Il trofeo non piace agli inglesi, ironia per la “teiera” o “piatto per il riso” vinto dal Manchester City a Palermo- immagine 2

    Il trofeo non piace agli inglesi, ironia per la “teiera” o “piatto per il riso” vinto dal Manchester City a Palermo- immagine 3

    Il trofeo non piace agli inglesi, ironia per la “teiera” o “piatto per il riso” vinto dal Manchester City a Palermo- immagine 4
