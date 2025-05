Il silenzio “assordante” del Manuzzi: Vietata la trasferta ai tifosi del Palermo, la Curva Mare del Cesena protesta disertando la partita di Oggi

Un'atmosfera inedita e carica di significati avvolge l'odierna sfida cruciale tra Cesena e Palermo allo stadio Dino Manuzzi . Se sul terreno di gioco l'attesa è palpabile per un confronto diretto in chiave playoff, sugli spalti si respira un clima surreale, ben lontano dalla vibrante cornice di una normale partita di Serie B.

La contestata decisione del Gos (Gruppo Operativo Sicurezza) di vietare la vendita dei biglietti per il settore ospiti ai residenti nella provincia di Palermo ha innescato un'onda di indignazione e un gesto di forte solidarietà da parte della tifoseria locale. Il provvedimento, motivato da recenti tensioni interne al tifo rosanero, ha di fatto impedito ai sostenitori palermitani di supportare la propria squadra in questa delicata trasferta.

La risposta della Curva Mare, cuore pulsante del tifo bianconero, non si è fatta attendere. Con un comunicato incisivo, gli ultras del Cesena hanno espresso la loro ferma solidarietà nei confronti dei tifosi del Palermo , definendo "inaccettabile" e "ingiusta" la decisione del Gos. In un segnale di protesta eloquente e di vicinanza ai supporters avversari, la Curva Mare ha annunciato che diserterà la partita odierna, lasciando un vuoto significativo nel settore più caldo del tifo cesenate.

Questo gesto di fraternità inattesa tra tifoserie tradizionalmente rivali ha rapidamente fatto il giro del web, suscitando un ampio eco di approvazione. La Curva Mare ha voluto così rimarcare come le problematiche interne a un gruppo di tifosi non debbano ledere il diritto di un'intera comunità di seguire la propria passione e la propria squadra del cuore.

Mentre le squadre si preparano a scendere in campo per contendersi punti preziosi in ottica playoff, l'attenzione è inevitabilmente rivolta anche agli spalti del Manuzzi. L'assenza forzata dei tifosi del Palermo e la conseguente protesta della Curva Mare del Cesena creeranno un'atmosfera insolitamente silenziosa per un match di tale importanza. Un contesto surreale per una partita che, nonostante le dinamiche esterne, promette comunque spettacolo e tensione sul terreno di gioco. Resta da vedere se questo clima particolare influenzerà in qualche modo l'andamento della sfida odierna.