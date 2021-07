Il proprietario del PSG è a Palermo: i tifosi rosanero si scatenano sui social

Lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, emiro del Qatar, si trova attualmente a Palermo in compagnia di tutta la famiglia reale

Per lui sabato ha cucinato lo chef palermitano Francesco Piparo, ideatore del ristorante Sicilò. Lo sceicco Al Thani dovrebbe restare nel capoluogo siciliano ancora per qualche ora prima di riprendere il suo viaggio. Intanto, l'arrivo del proprietario del PSG a Palermo ha scatenato la fantasia dei tifosi rosanero, che sui social hanno commentato la notizia, invitando lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani a comprare le quote del Palermo Fc. "Compra il Palermo calcio e portaci in Champions", scrive un tifoso. "Perché non compri il Palermo e lo riporti in Serie A?", si legge su Facebook.