Il Palermo su Icon, Segre: “Amo i thriller e il reggaeton, mi mette energia”

"Jacopo Segre è un centrocampista italiano tra i più amati dal pubblico palermitano, soprattutto per i suoi inserimenti micidiali in zona-gol. La stessa suspanse che provoca con le sue incursioni in area di rigore, ama ritrovarla nei suoi film preferiti", sottolinea la nota rivista. "Amo i thriller, mi piace la tensione di dover scoprire il colpevole alla fine", racconta lo stesso calciatore. Il suo genere musicale preferito è il reggaeton, ascoltato soprattutto durante gli allenamenti in palestra. "Mi rilassa la mente, ma allo stesso tempo mi mette energia". Gli piace vestire elegante, con una preferenza per il bianco e per i colori chiari. L'accessorio a cui non rinuncia è l'orologio.