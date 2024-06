Il Palermo su Icon: la passione per i film, quella per i Coldplay. Brunori si racconta

“29 anni, bomber e capitano del Palermo, una passione (condivisa con Soleri) per i Coldplay: «Sono un loro fan sfegatato e li ho visti in concerto a San Siro con mia moglie Dalila l'anno scorso, dopo il nostro matrimonio. È stato un momento magico». Matteo è nato in Brasile da genitori italiani tornati in Umbria quando lui aveva appena un anno di vita. Gli piacciono i film sportivi, a cominciare da Ogni maledetta domenica di Oliver Stone che è un must per tutti gli atleti che si rispettino. Nel tempo libero gli piace vestirsi comodo, ma anche l'eleganza nelle giuste occasioni. “Non riesco a stare senza l'orologio. Non importa che sia un cronografo di lusso o uno smartwatch. lo tolgo solo per l'allenamento”.