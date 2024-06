Il Palermo su Icon: Gué, la collezione di scarpe e… Ranocchia si racconta

Il Palermo sul nuovo numero di Icon , famosa rivista mensile italiana dedicata alla moda, alle tendenze ma non solo. Sei i rosanero protagonisti: si tratta del capitano Matteo Brunori , di Jacopo Segre , Aljosa Vasic , Edoardo Soleri , Filippo Ranocchia e Salim Diakitè che hanno parlano di vita, amori e passioni.

"Filippo Ranocchia è un centrocampista italiano acquistato lo scorso gennaio a titolo definitivo. Adora i classici: la sua serie tv preferita è Breaking Bad. Nel cinema si spinge ancora più indietro, eleggendo a film del cuore Scarface di Oliver Stone", sottolinea la nota rivista. "Sono un ragazzo abbastanza tranquillo, ma mi piacciono i film ad alta tensione", racconta l'ex Empoli. Ascolta il rap italiano con una predilezione per Gué Pequeno. E ama alternare lo stile elegante con quello casual: "Dipende da come mi sento quando mi sveglio". Inoltre, colleziona scarpe di ogni tipo e non esce mai di casa senza l'orologio e gli occhiali da sole "che, nella sua nuova città, sono un accessorio fondamentale".