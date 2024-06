Il Palermo su Icon: dai Coldplay alla collezione di cappelli, Soleri si racconta

Il Palermo sul nuovo numero di Icon, famosa rivista mensile italiana dedicata alla moda, alle tendenze ma non solo.

Il Palermo sul nuovo numero di Icon , famosa rivista mensile italiana dedicata alla moda, alle tendenze ma non solo. Sei i rosanero protagonisti: si tratta del capitano Matteo Brunori , di Jacopo Segre , Aljosa Vasic , Edoardo Soleri , Filippo Ranocchia e Salim Diakitè che hanno parlano di vita, amori e passioni.

"Edoardo Soleri è un attaccante italiano che la moda e lo spettacolo ce l'ha letteralmente in casa: la sua fidanzata, Margherita Verginelli, è la ragazza che mangia l'hamburger sulla copertina dell'album 'E' sempre bello' di Coez", sottolinea la nota rivista. Nato a Roma e prodotto del settore giovanile giallorosso, l'attaccante classe 1996 - come raccontato dallo stesso - con la Capitale ha in comune anche il cognome di un personaggio della sua serie tv preferita: Romanzo Criminale. Adora, inoltre, Il Trono di Spade. Il concerto più bello della sua vita è stato quello dei Coldplay, cui ha assistito a San Siro nel 2017. "Il mio stile è molto basic, jeans e maglietta oversize. Ho una collezione infinita di cappelli. Da quando sto a Palermo indosso sempre la coppola", ha concluso il numero 27 rosanero.