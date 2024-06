Il Palermo su Icon: da Sfera Ebbasta alla passione per le felpe. Vasic si racconta

“22 anni, è un centrocampista serbo dalle radici profondamente italiane: è nato infatti a Camposumpiero (Padova) da genitori serbi provenienti dalla Bosnia. Ascolta musica rap e trap americana, da Drake in giù, ma apprezza anche artisti italiani (Sfera Ebbasta) e spagnoli (Morad). Preferisce lo serie tv ai film: tra le sue preferito, un classico intramontabile come Prison Break e la meno conosciuta Ex trevias, ambientata nell'omonimo quartiere malfamato, alla periferia di Madrid. Preferisce cambiare outfit, con un’attenzione particolare ai colori: “Mi piace osare, soprattutto con le felpe. Come accessori non rinuncio ai miei occhiali da sole”.