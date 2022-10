Il Palermo protagonista a Sport Tourism Arena e SeeSicily Gazzetta Sports Days

- Domenica 23 ottobre, dalle 9.30, più di 30 ragazze del settore femminile rosanero parteciperanno con la maglia rosa del Palermo alla “Palermo in Rosa”, una corsa ludico motoria a passo libero, non competitiva, lungo il Cassaro in pieno centro storico, nata per valorizzare l'importanza delle donne nella società e collegata a un’iniziativa di beneficenza