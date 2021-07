Il Palermo ha già messo le… ali: la batteria dei laterali è al completo

Almici e Doda a destra, Valente e Giron a sinistra: le corsie esterne sono già al completo

"Il Palermo ha già messo le... ali". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla squadra che verrà. Se il mercato del Palermo stenta a decollare, per quanto riguarda le fasce, la batteria è già al completo. "Al massimo potrà esserci un puntello, ma le coppie sono già fatte", si legge. Almici e Doda a destra, Valente e Giron a sinistra.

Quattro profili duttili che si adattano sia al 3-4-2-1 di Filippi, sia ad altre soluzioni come la difesa a quattro. Senza dimenticare Accardi, che all'occorrenza può giocare sulla fascia destra. E aspettando l'uscita di Crivello, oltre a quella di Somma per quanto concerne il reparto arretrato. A tal proposito, resta da capire quale sarà anche il futuro di Marconi, legato al Palermo da un contratto che scadrà tra un anno, nel 2022, che piace a diverse squadre di Serie C.