Il Palermo ha deciso di donare gli oltre 600 pasti già pronti per il catering alla Missione Speranza e Carità

Il Palermo FC tramite un post sui social network ha comunicato di aver deciso di donare tutti gli oltre 600 pasti già pronti per il catering dello stadio alla Missione Speranza e Carità di Biagio Conte. Lo stesso luogo che Papa Francesco aveva scelto in occasione della sua ultima visita a Palermo. Termina il social media manager del Palermo con "Un cerchio che si chiude, ma come ogni cerchio riparte".