Il Palermo al City Football Group: in corso la due diligence, Sagramola…

Nonostante il passaggio di proprietà avverrebbe indipendentemente dall’esito sportivo, l'obiettivo fermo del Palermo resta la promozione in Serie B

"La trattativa in corso per l'ingresso nel Palermo del gruppo emiratino che gestisce anche il Manchester City nel frattempo prosegue, nel silenzio ufficiale doveroso in casi del genere", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport" che punta i propri riflettori sulla cessione del club di viale del Fante.

E' attualmente in corso la due diligence che dovrebbe anticipare le firme finali per il passaggio del pacchetto di maggioranza, con il presidente Dario Mirri che potrebbe restare con un ruolo operativo e di rappresentanza. I principali punti dell'accordo sarebbero già stati trovati: "il gruppo rileverebbe, a un costo oscillante fra 6 e 8 milioni di euro, l'80 per cento delle azioni dell'Fc Palermo, il restante 20% rimarrebbe all'attuale patron rosanero che, per almeno una stagione, la prossima, manterrà il ruolo di presidente per facilitare l'ambientamento di un nuovo management", si legge sul noto quotidiano. Da valutare la posizione dell'amministratore delegato Sagramola sotto contratto fino al 2023. Seguiranno ulteriori aggiornamenti...