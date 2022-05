Il Palermo al City Football Group: il sogno è vendere una società di Serie B

Nonostante il passaggio di proprietà avverrebbe indipendentemente dall’esito sportivo, l'obiettivo resta la promozione

"Palermo & the City, il sogno possibile obiettivo: vendere una società di serie B". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", edizione Palermo, che punta i riflettori sul futuro del club di viale del Fante. Nel dettaglio, il City Football Group - la holding fondata nel 2013 dallo sceicco Mansour bin Zayed, membro della famiglia reale di Abu Dhabi, che controlla il Manchester City ed altri undici club - ha messo l'Italia ed il Palermo nel mirino.

E' in corso, infatti, la due diligence che dovrebbe anticipare le firme finali per il passaggio del pacchetto di maggioranza, con il presidente Dario Mirri che potrebbe restare con un ruolo operativo e di rappresentanza. "I play off, insomma, cominciano col botto anche se il passaggio di proprietà avverrebbe indipendentemente dall’esito sportivo", si legge.

"L’idea di Mirri, i contatti col colosso del Manchester City, pur indipendenti dal successo o meno in campionato, non possono prescindere dall’eventuale promozione in B: cambierebbero le condizioni della trattativa perché un conto è ripartire dalla categoria superiore, anticamera del calcio spettacolo, un altro restare impantanati nel labirinto della C che comporta solo spese e pochi incassi. Ben altra prospettiva se il fondo, sbarcasse in Italia, per la prima volta, con il fiore all’occhiello di una impresa appena conquistata, della grande tradizione sportiva e di una città, con i suoi pregi e i suoi difetti, sempre al centro dell’attenzione mondiale", prosegue il noto quotidiano.

Intanto, in attesa del sorteggio, prosegue la marcia di avvicinamento del Palermo in vista dell'esordio ai playoff di Serie C. Contro chi giocheranno i rosanero fra sette giorni? E' impossibile, al momento, ipotizzare quale sarà il primo avversario agli spareggi. Il sorteggio si terrà giovedì mattina alle ore 11:00.