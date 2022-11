Iachini: “Palermo-Parma, che bella sfida. Io, Franco Vazquez e Zamparini…”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico ex Palermo e Parma in vista del match

"Con le dovute proporzioni sono rimasto legato sia Palermo che a Parma. È chiaro che a Palermo ho vissuto tre anni importanti partendo dalla B. Credo che sarà una gran bella partita". Lo ha detto Beppe Iachini, intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport". Doppio ex di turno, il tecnico originario di Ascoli Piceno ha detto la sua in vista della sfida fra Palermo e Parma, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera".

"Il Parma l’anno scorso ha avviato un percorso con i giovani e qualche giocatore esperto, stanno mettendo a frutto l’esperienza dello scorso campionato. Credo che sarà protagonista fino alla fine per la promozione. Per il Palermo è normale che ci sia stata qualche difficoltà, arriva dalla Serie C attraverso i playoff, c’è stato un cambio di proprietà, poi uncambio di allenatore e un mercato fatto in pochi giorni. Nel calcio ci vuole tempo e ci vuole un lavoro serio", le sue parole.

RICORDI -"Arrivai che eravamo quattordicesimi e vincemmo a suon di record, lanciando anche qualche giovane interessante. Diciamo che non ci volle molto a notare come Franco trattava la palla. Chiesi perché fosse stato messo fuori, feci fare anche dei test atletici, tutto era perfetto e ne parlai con Zamparini e Perinetti. Non so perché Gattuso non lo inserì, forse perché il giocatore che tornava dal prestito al Rayo Vallecano non voleva restare in B. Infatti era in uscita a gennaio. Dissi che per me doveva giocare lui e poi altri nove: Zamparini prima disse che noi allenatori siamo tutti fenomeni, poi ammise che sarebbe stato un delitto privarsi di un elemento con questa classe. Parlai anche con Franco, mi confermò che voleva andare via e gli dissi 'tu da qua non ti muovi'. Da lì iniziammo una bellissima cavalcata in Serie A dove ci siamo tolte molte soddisfazioni l’anno seguente".

VAZQUEZ OGGI -"Che Vazquez ha ritrovato a Parma? Il solito talento, ma molto più maturo. Per me è stata una fortuna averlo di nuovo perché mi ha dato una mano a portare avanti una stagione in parte sfortunata. Nonostante tutto, con me ha segnato 14 gol che è il suo record stagionale. Abbiamo raddrizzato la barca, ma non al punto di poter lottare per l’alta classifica. Anche lì abbiamo valorizzato tanti giovani che oggi sono protagonisti: Barnabé, Del Prato, Cobbaut, Mann", ha proseguito Iachini.