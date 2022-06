Iachini: “Il Palermo non sbaglierà, il Barbera una bolgia! A Brunori consiglio…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex allenatore del Palermo in vista della finale di ritorno dei playoff di Serie C

"Ho visto la prima finale, il Palermo ha meritato e si è guadagnato un successo di misura che ora, al “Barbera”, vale come avesse segnato un gol in più". Lo ha detto Beppe Iachini, intervistato ai microfoni de "La Repubblica-Palermo". L'ex tecnico del Palermo, che ha conquistato una promozione sulla panchina rosanero dalla Serie B alla A, si è espresso in vista della finale di ritorno dei playoff di Serie C contro il Padova.

"Che voto do alla squadra e a Baldini? Nove, stanotte spero dieci. In C, non è facile. Baldini sta svolgendo un ottimo lavoro, la società ha assemblato un gruppo giunto ormai alle soglie del calcio che conta. Il Padova non mi ha deluso. In certe partite, errori ed episodi possono risultare determinanti. In quelli della rete subita e dell’altra non realizzata per il salvataggio di Marconi, Oddo non ha avuto la fortuna dalla sua. Ma i rosa hanno gestito l’incontro senza sbavature e ora...", le sue parole.

DA BRUNORI A DE ROSE -"Brunori ha sfruttato la stagione giusta, si è scatenato. Ma il merito va anche ai compagni, a Floriano e Valente, a Soleri protagonisti di un campionato memorabile. Che consiglio dò a Brunori? Trovata consacrazione in un posto del genere, sarebbe una follia andare via. Un po’ come fermare la propria crescita. De Rose ricorda Iachini calciatore? I mediani davanti alla difesa si assomigliano tutti ma mi è piaciuto anche Damiani. Sono stati bravi a pescarlo. A volte prendi giocatori che hanno diversi anni di B e poi il rendimento è uguale ai ragazzi con voglia di emergere e di esplodere".

BARBERA SOLD-OUT -"Già immagino di essere nel sottopassaggio: sarà una bolgia. Che piacere rivedere lo stadio dei miei tempi! Sono felice per la tifoseria, per l’immensa passione popolare, per il mio amico Silvio, per Brunori e compagni. Ma non dimentichiamo un proverbio: per giocare al lotto occorrono due persone, tu che scrivi e Cristo che detta i numeri. Onore quindi, a Mirri, Sagramola e Castagnini. Stasera ritorno in B e poi la A? Piano, piano, ci vuole programmare e sposare un progetto ambizioso. La B va preparata con cura perché è diventata una specie di A2. Godiamoci questa serata. Inutile che mi chiediate per chi tifo. I rosa con questo pubblico, non possono sbagliare. E non sbaglieranno", ha proseguito.