Iachini: “Faccio il tifo per Baldini, ha un merito. City Group e mio ritorno…”

FUTURO - "Io il prossimo anno contro il Palermo? Ho avuto delle opportunità che sto vagliando. Nel frattempo giro: Inghilterra, Francia, Spagna. Per studiare e aggiornarmi. Con il Parma non ha funzionato? Non c’erano i presupposti per proseguire. Non voglio aggiungere altro. Dopo il fallimento, il mio nome è stato accostato al club di Mirri? Mai contattato. Palermo è stata per me una famiglia, un amore che non finisce, un giorno potrei tornare. Adesso, faccio il tifo per Baldini. Per prima cosa mi auguro che possano riuscire in questa avventura. Sarebbe come uscire dall’inferno, oltre che una bella soddisfazione come testimoniano i tifosi del Barbera e l’ennesimo sold out sugli spalti. Pensiamo a vincere questi play-off. Da domani si apriranno le porte del futuro", ha proseguito.