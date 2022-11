Iachini: “Corini? Reazione tifosi esagerata. Brunori top, Saric e Stulac…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex tecnico di Palermo e Parma in vista del match

Mediagol ⚽️

Poco più di ventiquattro ore e sarà Palermo-Parma, match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie B. Una partita, quella in programma sabato pomeriggio fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera", non come le altre per Beppe Iachini. Intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport", il doppio ex di turno si è espresso proprio in vista della sfida fra le due formazioni.

"Se Pecchia recupera Inglese è un attaccante che sposta la gara a favore della sua squadra, così come Vazquez. Il mio grande rammarico e non averlo avuto a causa degli infortuni. È un attaccante da 20 gol. Brunori è una nuova realtà del calcio, si sta consolidando in una categoria che conosce poco, ma a Palermo sta trovando una dimensione importante. Credo che sarà una gran bella partita", le sue parole.

SU CORINI - "Prima della vittoria di Modena i tifosi chiedevano l’esonero di Corini? Francamente l’ho trovato strano, viste anche le premesse della nuova proprietà. Se il Palermo deve mantenere la categoria, la reazione dei tifosi mi è stata esagerata. È vero che nel calcio paga sempre l’allenatore, così come è vero che Palermo è stata sempre abituata a campionati di vertice in Serie B. È una fase di ricostruzione. Ho visto che Eugenio lavora per cercare la quadratura giusta e la sta trovando".

DA SARIC A STULAC -"Non bisogna dimenticare che quando arrivano tanti giocatori a ridosso del campionato ognuno ha una storia diversa a livello di preparazione e ti può capitare che in quel momento invece del giocatore bravo... ti ritrovi il fratello brutto (ride,ndr). Però senza amichevoli dove le fai le prove? In campionato, per forza. Il riferimento è a Saric e Stulac? Sono giocatori di indubbia qualità a cui bisogna dare tempo", ha concluso l'ex Palermo.