Henderson: “Serie A? Avevo bisogno di piazza come Palermo, felice di essere qui”

Giornata di presentazione in casa Palermo dove, questo pomeriggio, il neo acquisto Liam Henderson ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore rosanero in conferenza stampa. Lo scozzese, che indosserà la maglia numero 53, è approdato nel capoluogo siciliano dall'Empoli con la formula del prestito con opzione e obbligo di riscatto condizionato.

"Primi contatti a giugno? Quando ho parlato col mio agente di Palermo io volevo venire subito, poi il mercato è imprevedibile. Si doveva trovare l’accordo tra Palermo e Empoli. Serie A? No, ho bisogno di una piazza come Palermo, con questi tifosi. Sono felice di essere qui. Corini? Ho fatto un anno col mister, è stato il mio migliore anno rispetto gol e assist. È stato importante per venire qui. Lo vedo carico, carica la squadra nel modo giusto. Noi dobbiamo dare il massimo per lui, la società e i tifosi".