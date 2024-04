Henderson: “Importante arrivare ai playoff al massimo. Concorrenza? Noi tutti amici”

"Abbiamo giocato bene, loro hanno avuto poche occasioni: la punizione nel primo tempo, poi il rigore. Io sono orgoglioso della squadra oggi, peccato non aver vinto. Sto giocando di più? Io sono un professionista e lo devo essere ogni giorno, devo fare il massimo in allenamento. Per esempio sono contento per Buttaro, per il gol in occasione della prima partita che ha giocato dopo tanto tempo. Oggi si sono viste maggiormente le giocate che chiede il mister. Playoff? E' importante per noi arrivare ai playoff al 100%, al massimo, i tifosi ci daranno una grande mano. Concorrenza a centrocampo? Siamo tanti con grande qualità e quantità, la cosa bella è che siamo anche grandi amici. Se qualcuno fa bene siamo tutti contenti".