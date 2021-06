“Grazie di tutto, monsieur Malau”: il Palermo ufficializza l’addio di Martin

La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: Malaury Martin lascia il Palermo

Malaury Martin non vestirà la maglia del Palermo nella stagione 2021/2022. Il centrocampista francese, il cui contratto che lo lega al club di viale del Fante scadrà il prossimo 30 giugno, non rinnoverà con il Palermo. Termina dopo due anni, dunque, l'avventura di Martin con i colori rosanero. Protagonista della rinascita del club e della promozione conquistata dalla Serie D alla C, il calciatore originario di Nizza proseguirà la sua carriera altrove.