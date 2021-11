Gravina: “Palermo inizia a dare risposte anche grazie al lavoro di Mirri e Sagramola”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è stato ospite presso la sede del comitato della Lega Nazionale Dilettanti a Palermo

"Mi dispiace non vedere squadre siciliane in A e B. A una regione così importante come la Sicilia, che ha sempre avuto un fermento molto attivo e dinamico all'interno del mondo del calcio e dello sport, manca qualche realtà di spicco. Vedo che qualcosa comincia ad alimentarsi come entusiasmo e serietà di classe dirigente che è fondamentale per dare continuità al progetto. Mi auguro di vedere quanto prima in Serie B e poi in Serie A una importante realtà siciliana. Palermo ha dato sempre supporto alla Nazionale. Se si riesce ad ammodernare la struttura - ha affermato Gravina - (il Renzo Barbera, ndr) entrerà stabilmente nel giro delle sedi che segnaleremmo per disputare le gare. Palermo è nel nostro cuore ed è una città alla quale siamo fortemente legati. Palermo inizia a dare risposte anche grazie al lavoro di Mirri e Sagramola", ha chiosato il presidente della FIGC.