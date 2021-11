Gravina: “L’Italia tornerà a Palermo. La città può ospitare la Nazionale se…”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è stato ospite presso la sede del comitato della Lega Nazionale Dilettanti a Palermo

Il presidente della FIGC , Gabriele Gravina , è stato ospite presso la sede del comitato della Lega Nazionale Dilettanti a Palermo. Tante le tematiche affrontate dal numero uno della Federazione Italiana Giuoco Calcio tra cui la possibilità di vedere la Nazionale di Mancini al "Renzo Barbera" di Palermo. "La Sicilia ha sempre dimostrato di avere una grande capacità di spinta verso i nostri giocatori – ha affermato - La Sicilia è una delle regioni a cui cerchiamo di ambire per ospitare una competizione internazionale di rilievo, come faremo il 26 col match determinante Italia-Svizzera ”.

"L'Italia tornerà a Palermo perché noi siamo stati benissimo. Palermo è una città che sotto il profilo della spinta, e anche scaramantico, ha sempre portato bene alle nostre nazionali. Io mi auguro che con qualche piccolo intervento di ammodernamento del Renzo Barbera, dove in parte la società, in parte l'amministrazione comunale e anche noi vedremo cosa possiamo fare come federazione, credo che possa ambire a rientrare nel tour delle città in grado di ospitare la nostra Nazionale", ha sottolineato Gravina.