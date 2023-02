Graves: “Felice per l’esordio, voglio diventare importante. Serie A? Prima o poi…”

Approdato in rosanero nella sessione invernale di mercato, Simon Graves ha già conquistato la piazza palermitana stupendo al suo esordio per la freddezza mostrata in una sfida delicata come quella di sabato scorso contro il Frosinone capolista. Dopo un impatto positivo, il danese è pronto a guadagnarsi un posto nell'undici titolare di Corini. Intervistato ai microfoni del portale Bold.dk, il difensore è tornato sul suo esordio con la maglia del Palermo, non nascondendo le proprie ambizioni.

"L'obiettivo è chiaramente quello di tornare in Serie A, ma quest'anno non siamo pronti a salire. Mi sento tranquillo. Ovviamente a un certo punto saliremo, ma i proprietari sanno benissimo che ci vuole tempo per ricostruire un club che è ripartito dalla Serie D. L'esordio dal primo minuto contro il Frosinone? Sono un po' sorpreso, perché spesso serve un periodo di rodaggio in un nuovo paese. Ma sono felice di giocare già così tanto, perché sono venuto qui per giocare a calcio. Quando un club spende una determinata cifra per ingaggiare un giocatore si presume che tu sia stato acquistato come rinforzo. Ovviamente spero di giocare tante partite e diventare una parte importante della squadra, ma sta a me fare bene".