Gran Galà del Calcio: premiati Brunori e Lucioni, riconoscimento al Palermo

Torna il Gran Galà del Calcio, che come ogni anno eleggerà i migliori calciatori della passata stagione. Dalla Serie A alla Serie B, fino alla Serie D, sono centinaia - anche in questa XII edizione - i premiati nella prestigiosa cornice del Saint Joseph Resort, a Salerno. La cerimonia è in programma martedì 21 novembre.