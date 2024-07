Gomes: “Tifosi, abbiamo bisogno di voi. A Palermo mi sento a casa”. E su Dionisi…

"Sappiamo che dobbiamo essere pronti e dare tutto fino alla fine della stagione", ha dichiarato il numero 4 rosanero.

"Abbiamo lavorato forte, abbiamo messo tutto in campo e in palestra per essere pronti. Ho buone sensazioni". Così Claudio Gomes, intervistato ai microfoni ufficiali del club rosanero al termine della prima parte del ritiro pre-campionato a Livigno. Fra i temi trattati dal centrocampista del Palermo anche gli obiettivi personali e non in vista del nuovo campionato di Serie B. Ma non solo...

SU DIONISI -"Il mister è arrivato con le sue idee che prova a trasmettere alla squadra, il rapporto è buono con lui. Ha chiesto volontà, disponibilità ed energia per essere pronti. Sappiamo che dobbiamo fare meglio dell'anno scorso, la Serie B è un campionato difficile. Abbiamo una base solida, sono arrivati nuovi giocatori molto forti per aiutare la squadra ad essere più forti. Stiamo crescendo molto, la competizione aiuta la squadra ad essere più forte in tutti i reparti. Dobbiamo avere coesione, essere equilibrati, perché la stagione non sarà così facile".

I TIFOSI -"Indossare la maglia rosanero è una grande opportunità, sappiamo che dobbiamo essere pronti e dare tutto fino alla fine della stagione. Non sarà facile, ma dobbiamo soffrire e dare tutto per questa maglia. I tifosi sono molto importanti per noi, giocare con lo stadio pieno ti dà una carica in più. Spero che loro vengano allo stadio per aiutarci, abbiamo bisogno di loro perché la stagione sarà lunga. Sono a Palermo da due anni, sono contento, è una bella città, ci sono tanti bei posti. Mi sento a casa".

MANCHESTER E CITY GROUP - "Andremo a Manchester per lavorare di più in un grande centro sportivo, tra i migliori del mondo. Quando saremo in Inghilterra affronteremo due squadre importanti come l'Oxford e il Leicester, per essere ancora più pronti per l'inizio del campionato. Far parte del City Group è un onore, è una grande famiglia. Daremo tutto affinché questa famiglia sia felice al termine di questa stagione", ha concluso Gomes.