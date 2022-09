Gomes: “Serie B italiana? C’è molto tatticismo. Maresca mi ha detto…”

Parola a Claudio Gomes . Il neo centrocampista del Palermo è intervenuto in conferenza stampa per presentarsi alla stampa e ai nuovi tifosi. Il ragazzo proveniente dal Manchester City si è soffermato sul torneo cadetto italiano e su un colloquio avuto con l'ex rosanero Enzo Maresca . Di seguito, le sue dichiarazioni.

"Differenze tra la Serie B e la Championship e la Ligue1? Il livello della Serie B italiana è parecchio elevato, c'è molto tatticismo. Le differenze con la Championship sono prettamente tattiche soprattutto. Qui ci si concentra più su questo aspetto, in Inghilterra o in Francia c'è più fisicità. Io a titolo definitivo al Palermo? Sono qui per adattarmi alla nuova realtà ma devo e voglio imparare subito il campionato italiano per mettermi subito a disposizione. Colloquio con Maresca? Si abbiamo parlato e mi ha detto tante cose positive della città".