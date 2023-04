Gomes: “Palermo, fiero di questa maglia. Tifosi top. Guardiola e quel paragone…”

"È un orgoglio aver giocato in due grandi squadre europee come PSG e Manchester City, ho imparato molto come uomo e come calciatore. Ora sono fiero di indossare una maglia gloriosa come quella del Palermo, i tifosi sono eccezionali, e in trasferta giochiamo con un uomo in più. Inoltre, far parte della grande famiglia del City Football Group permette di acquisire una mentalità vincente". Lo ha detto Claudio Gomes, intervistato ai microfoni di Calciomercato.com. Diversi i temi trattati dal centrocampista del Palermo, approdato alla corte di Eugenio Corini in estate a titolo definitivo dal Manchester City: dal paragone con N'Golo Kanté, al suo rapporto con Pep Guardiola. Ma non solo...