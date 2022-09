Gomes: “Mie caratteristiche? Guardo Thiago Motta. Palermo è una città viva”

"Mie caratteristiche e ruolo naturale? Guardo tanto dagli altri centrocampisti, tipo Thiago Motta, ad esempio. Per me è importante correre molto sia in fase offensiva che in fase di copertura. Il mio ruolo è importante perché il centrocampista dà grande equilibrio alla squadra. Io voglio creare una grande connessione non solo con i miei compagni di reparto ma anche con i compagni d'attacco per fare tutto al meglio per la stagione che affrontiamo. Connessione con la città? Sono arrivato da pochissimo a Palermo e devo conoscere tutto ancora, anche se con i miei compagni sono stato in giro per il centro storico che è meraviglioso. E' una città viva, veloce Palermo, per quanto riguarda il cibo dico che è tutto veramente buono (sorride, ndr)".