Godeas: “Palermo? Mi aspettavo punti in più. Corini tecnico preparato”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex attaccante, Denis Godeas: "Mi aspettavo qualche punticino in più però il campionato non è ancora deciso".

⚽️ 26 marzo 2024 (modifica il 26 marzo 2024 | 13:16)

Parola all'ex Palermo Denis Godeas. Durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Per Sempre Calcio, l'ex calciatore ha fatto il punto sul campionato di Serie B soffermandosi in particolare sulla stagione dei rosanero, reduci da un periodo opaco che ha fruttato appena 3 punti in 4 gare.

“Il Palermo ha una squadra forte con giocatori importanti in tutti i reparti, ed è sicuramente a livello di tutte le altre che stanno lottando per la promozione.Lo seguo volentieri anche perchè sia mister Corini che il direttore Rinaudo sono miei ex compagni di squadra.Ma non riesco a capire quali siano le difficoltà nel mantenere la continuità di rendimento.Il talento c’è e Eugenio è un tecnico preparato che ha dimostrato di poter fare campionati di vertice. Mi aspettavo qualche punticino in più però il campionato non è ancora deciso e, malgrado sia la squadra del lotto con più con difficoltà, gli auguro di riprendersi e di fare un gran finale”.

Sugli attaccanti: “Fare paragoni con giocatori di epoche diverse è un peccato. A Venezia mi ha stupito Pohjanpalo dal vivo, sposta gli equilibri e secondo me è sotto categoria per quelle che sono le sue qualità, e non per niente la squadra di Vanoli si sta giocando la promozione. A Palermo, invece, mi piace Brunori ma il calcio è cambiato. Il giocatore moderno è molto più atletico e fa più ruoli e più cose all’interno di una squadra. Ho visto lavorare Tesser, che è un mio ex allenatore, ma a me non mi ha mai chiesto la fase difensivaquando mi allenava l’unica cosa che mi chiedeva in questo senso era saltare sulle palle da fermo.Sono due tipi di calcio diverso”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.