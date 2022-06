Glerean sicuro: “Palermo ha 60% di chance di conquistare la B. Brunori e Chiricò…”

Il Palermo insegue l'obiettivo Serie B nel match in programma domenica sera contro il Padova . Alle ore 21:15, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valevole per il ritorno della finale playoff. I rosanero, dopo lo 0-1 dell'andata, torneranno in campo nel secondo confronto contro i biancoscudati. Un match, a pochi giorni dal quale, il doppio ex Ezio Glerean ha parlato ai microfoni del "Corriere Veneto".

"Parlo spesso con Baldini, condividiamo il modo di fare calcio e spesso le critiche a un mondo complicato. Un capostazione non può fare il direttore sportivo. Il calcio va dato in mano agli allenatori, le società che lo fanno alla fine vincono. Gli allenatori sono sul campo, sanno gestire tanti aspetti, vedono la crescita dei giocatori delle giovanili. La mia carriera si arrestò proprio a Palermo (era il 2002, l’addio alla prima giornata, ndr), per colpa di qualcuno che pensava di poter gestire un club senza averne le competenze. Vi racconto solo questa: quel qualcuno (Rino Foschi ndr) mandò via Mascara, Brienza e Santana per prendere Zauli, salvo poi dover tornare indietro sui propri passi tempo dopo. Niente contro Lamberto, che era un ottimo calciatore, ma quella mossa non serviva a nulla e, come ho detto, si fu costretti a tornare indietro. E io fui mandato via. Quel calcio, gestito in quel modo, non era per me".