Giudice Sportivo Serie C, ammenda per il Palermo. Da Valente a Massolo, i nuovi diffidati

Il comunicato del Giudice Sportivo di Serie C dopo il ritorno del secondo turno Nazionale dei playoff di Serie C

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 3000 PALERMO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1 - nell’aver lanciato dalla curva nord all’interno del recinto di gioco alcuni fumogeni; 2 - nell’aver lanciato dalla curva nord all’interno del campo di gioco quattro fumogeni al 1° minuto ed al 20° minuto del primo tempo e al 35° minuto ed al 36° minuto del secondo tempo; 3 - nell’aver lanciato dalla curva nord alcune bottiglie di acqua e bicchieri contenenti liquido in direzione della bandierina del calcio d'angolo presso la quale si trovava l'AA, al 5° minuto del primo tempo ed al 25° minuto del secondo tempo, senza colpire alcuno; 4 - nell’aver lanciato dalla curva nord all’interno del campo di gioco due trombette in plastica al 30° minuto del secondo tempo, senza colpire alcuno; 5 - nell’aver lanciato dalla curva nord all’interno del recinto di gioco alcuni oggetti di carta in direzione dell'AA e di un calciatore avversario, senza colpire alcuno; 6 - nell’aver lanciato, al 29° del secondo tempo, dalla Tribuna laterale sud, due accendini in direzione dei calciatori avversari in fase di riscaldamento, senza colpire alcuno; 7 - nell’aver lanciato, in tre occasioni, dalla Tribuna laterale sud, bottiglie di acqua da mezzo litro piene in direzione della panchina aggiuntiva avversaria, senza colpire alcuno; Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1000 CATANZARO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1 - nell’avere lanciato all’interno del recinto di gioco al 37° minuto circa del secondo tempo un bicchiere di birra; 2 - nell'avere a fine gara un tifoso scavalcato la rete di recinzione della curva sud, nell'essere entrato in campo e nell'essersi impossessato di un pantaloncino di gioco di un calciatore, rientrando successivamente in curva. B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per grida oltraggiose, per essere un suo sostenitore, presente nel settore tribuna palazzina distinti, al 20°minuto ed al 22°minuto del primo tempo, salito sulla barriera divisoria in vetro e per avere proferito ripetutamente parole offensive nei confronti di Istituzioni calcistiche, indirizzate al Commissario di Campo, cessando la sua condotta soltanto dopo l'intervento di uno steward. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 500 REGGIANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del campo di gioco al 3°minuto del secondo tempo, una bottiglia di acqua da mezzo litro, semipiena. 322/832 Valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 300 PADOVA per avere i suoi sostenitori, in numero di circa 500, presenti nel settore denominato "Tribuna Est", intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine, al 24° minuto e 25°minuto del secondo tempo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA

BALDINI MATTIA (PALERMO) per avere, al 40°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non regolamentare in campo e irriguardosa nei confronti dell’arbitro in quanto, si alzava dalla panchina e protestava nei confronti del suo operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale, panchina aggiuntiva).

ANITUA ESTEBAN (REGGIANA) per avere, al 3°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non regolamentare in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva e entrava sul terreno gi gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 300 DI AMMENDA

MILANI ANDREA (CATANZARO) per avere, al 21°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto protestava nei confronti di una sua decisione: pronunciando al suo indirizzo una frase irrispettosa e, immediatamente dopo, una frase ingiuriosa; e, nel rientrare negli spogliatoi, gettando per terra una cartellina in plastica in segno di disappunto. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CREMONESI MICHELE (REGGIANA) per avere, al 35°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta in quanto, a gioco in svolgimento, tirava un pugno al volto ad un avversario. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, in particolare il tipo di colpo inferto e la zona del corpo dell'avversario attinta.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR) LEGATI ELIA (FERALPISALO’) DE WINTER KONI (JUVENTUS U23) ROSSI FAUSTO (REGGIANA) GUIEBRE ABDOUL RAZACK (MONOPOLI) COPPOLARO MAURO (VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (III INFR)

NICOLUSSI CAVIGLIA HANS (JUVENTUS U23)

AMMONIZIONE (I INFR) SOUNAS DIMITRIOS (CATANZARO) VERNA LUCA (CATANZARO) MARTINELLI LUCA (CATANZARO) WELBECK NANA (CATANZARO) DEZI JACOPO (PADOVA) KIRWAN NIKO MARIO (PADOVA) CORRADO NICCOLO’ (FERALPISALO’) BACCHETTI LORIS (FERAPLISALO’) POLI FABRIZIO (JUVENTUS U23) SOULE MALVANO MATIAS (JUVENTUS U23) VALENTE NICOLA (PALERMO) MASSOLO SAMUELE (PALERMO) ODJER MOSES (PALERMO) PELAGOTTI ALBERTO (PALERMO) CREMONESI MICHELE (REGGIANA) GUGLIELMOTTI DAVIDE (REGGIANA) BIZZOTTO NICOLA (MONOPOLI) BUSSAGLIA ANDREA (MONOPOLI) VITERITTI ORLANDO (MONOPOLI) CHIOSA MARCO (VIRTUS ENTELLA) SADIKI KOSOVAR (VIRTUS ENTELLA)