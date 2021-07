Giron: “Un privilegio essere qui. Farò di tutto per meritare questa maglia”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa dell'esterno rosanero, Maxime Giron

Maxime Giron si presenta.

Secondo giorno di ritiro per il Palermo di mister Giacomo Filippi, sceso in campo questa mattina per effettuare la prima seduta di allenamento della giornata. Intervenuto nel corso della consueta conferenza stampa è l'esterno francese Maxime Giron: primo vero colpo della nuova sessione estiva di calciomercato, presentatosi alla stampa.

"Quando sono arrivato qua è stato qualcosa di pazzesco, una dimensione che non avevo mai visto da nessuna parte. La prima settimana è stata importante per ricominciare, adesso stiamo lavorando davvero tanto. Rispetto all'anno scorso cambiano gli obiettivi, nella passata stagione lottavo per non retrocedere mentre quest'anno cambia ogni cosa.La mia idea è quella di mettermi a disposizione del mister e farò di tutto per meritarmi questa maglia, mi sento u n privilegiato a essere qui".

"Io sono arrivato qui in Italia 8 anni fa - ha ricordato Giron - dovevo firmare con il Parma poi per varie vicissitudini sono andato a giocare in D con il Montechiari. La mia prima esperienza da professionista l'ho avuta ad Avellino nel 2015 ed esordii proprio con il Palermo in Coppa Italia quando perdemmo 1-0 e già da lì vidi come era straordinaria questa città. Il primo impatto con il caldo è stato micidiale anche perchè venivo dalla Francia (in montagna) dove vi erano 11 gradi, ci vuole un pò per abituarsi al caldo. Ho avuto il tempo di visitare anche Mondello, parliamo di un'altra realtà".