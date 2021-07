Giron: “Questo un gruppo unito, tutto sul mio ruolo. Filippi? Ecco cosa vorrebbe”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa dell'esterno rosanero, Maxime Giron

"Esterno da centrocampo o terzino? L'anno scorso ho fatto metà campionato terzino e metà ho giocato come quinto quindi non ho preferenze, direi che mi trovo bene sia a quattro che come quinto a centrocampo. Hai parlato con Bucaro prima di accettare Palermo? Non abbiamo parlato dopo il mio trasferimento in rosanero, ho saputo da altri che questa era una piazza importante e in generale un'altra dimensione. Ricordo che l'anno scorso affrontammo il Palermo in due occasioni, all'andata non giocarono bene mentre al ritorno ci schiacciarono e mi resi conti che era una squadra molto propositiva. Abbiamo fatto appena due giorni di lavoro visto che la scorsa settimana è servita solo per rimetterci in moto, direi che ancora non abbiamo fatto nulla. Hai un modello? M piace Marcelo per il tipo di gioco che esprime, non direi però che mi ispiro a lui".