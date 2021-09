Giovanni Tedesco, l’ex Palermo non firma con il Ras Dubai: “Una grande amarezza”

L'ex allenatore del Palermo ha concluso la sua esperienza con il Ras Al Khaimah dopo soli 45 giorni di lavoro sul campo

Soli quarantacinque giorni di lavoro per l'ex tecnico del Palermo e per il suo staff, costretti a lasciare Dubai in seguito alla mancata iscrizione al campionato del Ras Al. La notizia è giunta in seguito alle mancate risorse economiche e finanziarie da parte dello stesso club che, con sgomento e amarezza, ha comunicato di non poter iscriversi al campionato arabo di competenza. Una stangata per l'ex centrocampista rosanero, arrivato poco più di un mese fa insieme al suo staff tecnico per dare il via ad una nuova avventura professionale in quel di Dubai.