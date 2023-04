Giovanni Tedesco dopo la morte del padre Peppino: l’ex Palermo ringrazia sui social

Giovanni Tedesco ha ringraziato per i messaggi di cordoglio ricevuti

E' morto all'età di 74 anni alla vigilia di Pasqua Giuseppe Tedesco, storico guardiano dei campi del Malvagno situato all'interno del parco della Favorita. Era il papà di Giovanni e Giacomo Tedesco, entrambi ex centrocampisti del Palermo con un lungo passato in Serie A.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social di molti tifosi rosanero e tanti palermitani di tutte le generazioni. Tedesco, infatti, era molto conosciuto in città e tra i supporters del club di Viale del Fante perché segnava le linee col gesso e la carriola allo stadio della Favorita. Messaggi di affetto a cui proprio il figlio Giovanni, ha voluto rispondere con un post condiviso su Facebook in cui ringrazia tutti per la vicinanza dimostrata.