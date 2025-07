Giornale di Sicilia: “Una missione (quasi) centrata e un’altra da costruire”

Palermo, entusiasmo ritrovato con Inzaghi: boom abbonamenti e rosa da completare per puntare alla Serie A

⚽️ 7 luglio - 06:16

Il primo segnale del ritorno d’entusiasmo è arrivato con l’accoglienza riservata a Pippo Inzaghi, ma il vero banco di prova sarà la campagna abbonamenti lanciata dal Palermo nei giorni scorsi. Da oggi, i 13.680 tifosi che nella scorsa stagione avevano sottoscritto la tessera potranno rinnovarla. I prezzi sono rimasti invariati, e ci sono agevolazioni anche per i nuovi abbonati: scelte strategiche e opportune in un momento in cui il caro vita mette in difficoltà molte famiglie.

Con queste premesse, c’è ottimismo nel superare i numeri dello scorso anno: anche solo replicarli, dopo il deludente finale della gestione Dionisi, sarebbe già un segnale importante. Superarli significherebbe che la "missione riconquista" del pubblico è davvero riuscita. Il merito, in gran parte, va attribuito alla scelta di affidare la panchina a Inzaghi, capace di riaccendere una passione sopita.

Parallelamente, però, si lavora sulla seconda missione: la costruzione di una squadra competitiva per puntare alla Serie A. Parlare di ritardi è prematuro, ma ora è tempo di accelerare: anche perché le rivali si stanno già muovendo. Inzaghi ha una buona base a disposizione, ma si aspetta rinforzi, e la società ha piena consapevolezza di doverlo accontentare.

Il primo vero colpo dovrebbe essere Augello, atteso per le visite mediche nei prossimi giorni, per poi unirsi al gruppo nel ritiro di Chatillon. Potrebbe raggiungerlo anche Palumbo, ma l’operazione resta in sospeso per via del nodo legato a Saric, con il Modena che al momento non ha ancora dato il via libera alla chiusura.

Dopo l’arrivo del terzino sinistro, la dirigenza rosanero dovrà completare il lavoro: in lista ci sono profili come Elia o Gyasi per la fascia destra, Lucchesi e Cistana in difesa. Ma il vero rebus resta quello del portiere. In ritiro partiranno Gomis e Desplanches, ma nessuno dei due è destinato a essere il titolare. Ecco perché risolvere al più presto questa situazione è diventata una priorità per la società.