Giornale di Sicilia: “Ultimi nodi da sciogliere: Gomis e Vasic in bilico”

Dopo un mercato inizialmente esplosivo, il Palermo si trova ora nella fase più delicata: quella della rifinitura. Gli arrivi di Augello , Gyasi , Palumbo e Bani hanno rafforzato una rosa già considerata competitiva, come sottolineato da Filippo Inzaghi , ma il ds Carlo Osti ha ancora diversi nodi da sciogliere prima del via al campionato.

Il principale rebus riguarda la porta. Con le partenze di Di Bartolo e Sirigu, e il mancato ritorno di Audero (accasatosi alla Cremonese), la squadra ha al momento come uniche risorse Gomis e Desplanches. Ma proprio quest’ultimo è prossimo alla cessione al Pescara, alla ricerca di maggiore continuità. A quel punto resterebbe solo Gomis, reduce però da un lungo infortunio al tendine rotuleo: una condizione che desta ancora dubbi sul piano fisico. In attesa di valutazioni definitive, il club sta tenendo pronto Francesco Bardi per un possibile arrivo come secondo, mentre rimangono vive le piste che portano a Klinsmann e Joronen.