Giornale di Sicilia: “Palermo, un anno di fallimenti per Dionisi: game over”

Palermo esonera Dionisi dopo una stagione deludente, Inzaghi chiamato a rilanciare il progetto promozione

⚽️ 16 giugno - 07:49

Il Giornale di Sicilia dedica ampio spazio alla fine del rapporto tra il Palermo e Alessio Dionisi, ufficialmente esonerato dopo una sola stagione alla guida della squadra. Il tecnico, arrivato con grandi aspettative nell’estate 2024, lascia dopo un’annata che viene definita come una delle peggiori degli ultimi anni, sotto tutti i punti di vista.

Il quotidiano sottolinea come il Palermo sia passato dal sognare la promozione diretta a uscire mestamente al turno preliminare dei play-off, battuto da una squadra abbordabile come la Juve Stabia. Peggiorati tutti i principali indicatori rispetto alla stagione precedente: meno punti, più sconfitte (ben 14, un numero che non si vedeva dal 1996/97) e una netta distanza dalle squadre promosse, con il Sassuolo chiuso a +30.

Particolare attenzione viene posta sul rapporto tra Dionisi e l’ambiente. Il tecnico non ha mai instaurato un feeling con la piazza, né con il pubblico né con la squadra. Diverse incomprensioni tattiche hanno portato a un impiego poco chiaro di elementi chiave come Ranocchia, Di Francesco, Verre, e Le Douaron, spesso schierati fuori ruolo. Allo stesso modo, giocatori come Brunori, Segre e Gomes sono passati da punti di riferimento a marginali, per poi ritrovare spazio solo dopo l’arrivo di Osti come direttore sportivo.

Il quotidiano parla anche del malcontento crescente dei tifosi, sfociato in contestazioni a dicembre e maggio, alimentate da un finale di stagione disastroso: solo 4 punti in quattro partite, tre delle quali giocate in casa.

Dionisi, che aveva già rischiato il posto in due occasioni durante la stagione, è stato infine sollevato dall’incarico dopo l’eliminazione dai play-off. Ora si attende solo l’annuncio ufficiale di Filippo Inzaghi come nuovo allenatore, in un progetto che punta apertamente alla promozione nel 2025/26. Il ritorno dell’entusiasmo, secondo il giornale, sarà una delle sfide principali del nuovo tecnico, in un contesto dove neppure una partita ha superato i 26.000 spettatori al Barbera.