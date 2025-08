Giornale di Sicilia: “Palermo, parte lo sprint per i due posti in mediana”

In ritiro Inzaghi ha concesso lo stesso minutaggio a Segre, Blin, Ranocchia e Gomes. Contro il City potrebbe esserci una prima indicazione sulla coppia prescelta

Il nuovo Palermo di Filippo Inzaghi comincia a prendere forma, ma guarda anche al passato: la mediana, infatti, è l’unico reparto rimasto invariato rispetto alla scorsa stagione per quanto riguarda gli interpreti.

La gestione di Inzaghi è stata fin qui equilibrata: ha dato minutaggio e considerazione a tutti e quattro i centrocampisti, ruotandoli con criterio. L’unica eccezione si è vista nell’ultima amichevole contro l’ Annecy , vinta per 3-2, dove a partire dal primo minuto sono stati Segre e Ranocchia , con Blin e Gomes inizialmente in panchina.

Ora l’attenzione è tutta sul test più probante della pre-season: sabato contro il Manchester City. In quella che sarà la sfida più impegnativa, Inzaghi potrebbe anche decidere di abbandonare temporaneamente il 3-4-2-1 in favore di un più solido 3-5-2. In questo caso, Ranocchia sarebbe candidato naturale al ruolo di regista davanti alla difesa, affiancato da due tra Blin, Gomes e Segre.