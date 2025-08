Giornale Di Sicilia: “Palermo, Inzaghi all’esame del «guru» Guardiola”

Superpippo si misurerà per la prima volta contro un collega che ha vinto tutto. La sfida è impari, ma il tecnico rosanero farà di tutto per imbrigliare Pep

Il Giornale di Sicilia si sofferma sull'incontro tra il Palermo e il Manchester City per l'Anglo-Palermitan Trophy, mettendo in evidenza la sfida a distanza tra i rispettivi allenatori, Filippo Inzaghi e Pep Guardiola. L'articolo descrive i due come "tra i più grandi interpreti del gioco" da calciatori e "altrettanto capaci di imporsi" da tecnici, sebbene in categorie differenti. L'incontro, in programma al Barbera, rappresenta il loro primo vero confronto in panchina.

L'articolo ripercorre i rari precedenti tra i due. Da calciatori, si sono incrociati solo in un'amichevole tra Spagna e Italia nel 2000. L'unico altro incontro è avvenuto nel trofeo Gamper del 2010, con Guardiola già alla guida del Barcellona e Inzaghi ancora bomber del Milan. Curiosamente, durante il biennio dello spagnolo tra Brescia e Roma, le loro strade non si sono mai incrociate. Ora, entrambi avranno l'opportunità di mostrare la propria filosofia di gioco dalla panchina, con il Manchester City chiaramente favorito, ma con il Palermo che non vuole trasformare la partita in un monologo degli avversari.

L'analisi del quotidiano si spinge a confrontare le diverse carriere dei due allenatori. Entrambi hanno cercato di trasmettere in panchina la loro visione di gioco da calciatori: Inzaghi, l'attaccante sempre sul filo del fuorigioco, pronto a punire ogni disattenzione, e Guardiola, il metronomo a centrocampo, con il suo gioco ordinato e il controllo assoluto del pallone. Tuttavia, i risultati sono stati molto diversi. Inzaghi è considerato uno specialista della Serie B, con difficoltà a imporsi nella massima serie, mentre Guardiola vanta una collezione infinita di trofei nazionali (ben dodici scudetti e dieci coppe tra Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City) e tre Champions League.

L'articolo evidenzia che, se Guardiola ha rivoluzionato lo stile di gioco dei citizens fin dal 2016, Inzaghi punta a fare lo stesso con i rosanero, con l'obiettivo di costruire un ciclo vincente che li porti in Serie A. I primi riscontri dal ritiro sembrano positivi, con la squadra che appare diversa sul piano mentale e pronta ad affrontare la cadetteria con l'obiettivo di vincerla.

Il Giornale di Sicilia non dimentica di sottolineare l'importanza del pubblico, che sarà il vero protagonista dell'evento. Inzaghi ha già potuto assaporare l'entusiasmo dei tifosi, ma i 36.000 cuori rosanero che affolleranno il Barbera rappresenteranno un'esperienza ancora più intensa. Si sottolinea come il Palermo torni a giocare un'amichevole in casa contro un avversario di altissimo profilo dopo ben 15 anni. Nonostante le poche chance di sorprendere i campioni d'Europa, la partita è vista come un'opportunità preziosa per i rosa per ottenere indicazioni utili sia dal punto di vista tattico che emotivo. L'articolo conclude che, comunque andrà, la serata sarà un successo.