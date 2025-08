Giornale di Sicilia: “Palermo, il Barbera deve tornare un fortino”

Sette delle prime undici in casa: si comincia con due di fila. Inzaghi può provare a scavare un solco sulle inseguitrici

Il Renzo Barbera è pronto a diventare il fulcro della nuova stagione rosanero. Dopo il deludente finale dello scorso campionato, con fischi per tutta la partita e una prestazione spenta contro la Carrarese , il Palermo cerca riscatto fin dal primo minuto della nuova stagione.

La scorsa annata si era chiusa con un clima teso, con i tifosi in rotta con l’allora tecnico Alessio Dionisi e con la squadra incapace di imporsi in casa contro avversari teoricamente inferiori. Ora, con l’arrivo di Filippo Inzaghi e una rosa profondamente rinnovata, la società punta in alto: vincere la Serie B.