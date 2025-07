Giornale di Sicilia: “Palermo, esame superato. Le Douaron stende l’Annecy”

L’ultima amichevole del ritiro in Valle d’Aosta regala al Palermo un altro successo, il quinto consecutivo. Il test con l’Annecy, formazione francese che milita in Ligue 2, si è rivelato il più probante finora, anche per il livello di preparazione più avanzato degli avversari, attesi all’esordio in campionato il 9 agosto.