Giornale di Sicilia: “Palermo-Como, c’è un profumo da Serie A”

È big match in casa Palermo oggi! Alle 16:15, trasportati da un piacevole profumo di Serie A, i 30mila del Barbera seguiranno la sfida al Como.

Palermo e Como si affrontano in una sfida che profuma di Serie A. Entrambe le squadre, infatti, ambiscono alla promozione diretta e hanno rinforzato notevolmente la rosa a gennaio. Questo il tema dell’edizione odierna del Giornale di Sicilia.

I rosanero, reduci da una convincente vittoria contro la Feralpisalò, puntano su Ranocchia e Di Mariano per scardinare la difesa lariana. Corini, confermando il 4-2-3-1, deve rinunciare a Lund e schiera Aurelio al suo posto. Insigne potrebbe partire dalla panchina, con Di Mariano favorito in attacco.

La partita si preannuncia equilibrata e combattuta. Il pubblico del Barbera, atteso in trentamila, sarà un'arma in più per i rosanero.