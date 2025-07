Giornale di Sicilia: “Palermo, Ceccaroni: «Con Inzaghi impatto top»”

Dal ritiro di Chatillon , arriva la voce di uno dei pilastri della nuova stagione del Palermo : Pietro Ceccaroni , sempre più leader nello spogliatoio rosanero, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sul momento della squadra e sul lavoro del nuovo tecnico, Filippo Inzaghi .

Reduce da un’ottima stagione a livello personale, soprattutto nel ruolo di braccetto sinistro in una difesa a tre, Ceccaroni si è detto soddisfatto della sua crescita tattica, pur senza dimenticare che l’obiettivo collettivo non è stato raggiunto. Il difensore ha anche parlato del suo amico e compagno di fascia Tommaso Augello , definendolo un ottimo acquisto e ricordando come tra loro ci sia un legame molto stretto, rafforzato anche al di fuori del campo.

Nonostante nessuno voglia pronunciare apertamente la parola "promozione", è chiaro che le ambizioni del Palermo sono alte. Ceccaroni lo dice con chiarezza: «Dobbiamo stare nelle posizioni di vertice. Serve qualcosa in più». La Serie B è un campionato complicato e pieno di sorprese, ma il gruppo è determinato a lavorare giorno per giorno per restare in alto.