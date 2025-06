Giornale di Sicilia: “Inzaghi disegna il nuovo Palermo”

Il Palermo si muove per rinforzare porta, difesa e centrocampo

⚽️ 15 giugno 2025 (modifica il 15 giugno 2025 | 07:11)

Il Palermo inizia a muovere i primi passi concreti sul mercato, con l’obiettivo di arrivare al ritiro estivo — previsto tra circa un mese — con una rosa già ben delineata. Tra le priorità individuate c’è il rafforzamento del reparto difensivo, in particolare del braccetto di destra. In quest’ottica, prende quota il nome di Alessandro Marcandalli, giovane difensore del Genoa, classe 2002, che potrebbe trovare più spazio in rosanero rispetto ai rossoblù.

Per quanto riguarda il centrocampo e le corsie esterne, il club di viale del Fante guarda a Darko Lazovic, in scadenza con il Verona: la sua esperienza e versatilità — può giocare da mezzala o esterno — fanno gola al Palermo. L’alternativa porta a Franco Sersanti, reduce da una buona stagione alla Reggiana e in uscita dalla Juventus.

Capitolo portiere: il ritorno di Emil Audero resta l’opzione principale, ma il Palermo valuta anche piste alternative nel caso in cui le richieste del Como risultassero troppo alte. Tra i nomi in lizza c’è Andrea Fulignati, già passato dal settore giovanile rosanero, e riscattato di recente dalla Cremonese dopo la promozione.

In fascia destra torna di moda Candela, di rientro al Venezia dopo l’esperienza al Valladolid. Il giocatore, già vicino al Palermo a gennaio, potrebbe ora accettare la destinazione anche grazie al pressing di Filippo Inzaghi, suo estimatore di lunga data.

Infine, un’operazione di peso per il centrocampo potrebbe essere quella legata a Salvatore Esposito dello Spezia, che rappresenterebbe un colpo di rilievo: su di lui, però, c'è concorrenza da parte di club di Serie A come Bologna e Sassuolo. In alternativa, restano nel mirino anche Amatucci della Fiorentina e Pyythiä del Bologna.

Il nuovo Palermo di Inzaghi prende forma, tra ritorni di fiamma e nuove idee di mercato.